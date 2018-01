Koeriers Deliveroo stemmen voor staking "tot de finish" AJA

20 januari 2018

20u01

Bron: Belga 0 Het collectief van koeriers bij het platform van thuisgeleverde maaltijden Deliveroo staakt vandaag en voert actie in Brussel, Gent en Luik. De koeriers willen zo protesteren tegen een gedwongen statutenwijziging vanaf 31 januari. Het collectief, dat de steun krijgt van de vakbonden, stemde voor een staking tot de finish.

Vanaf 31 januari zouden alle fietskoeriers als zelfstandige moeten werken en niet langer in loondienst. Ze zouden dan per levering en niet meer per uur worden betaald.

Meerdere tientallen koeriers verzamelden vandaag in Brussel en gingen langs bij restaurants om hen te vragen de applicatie stop te zetten uit solidariteit. "We waren met een vijftigtal maar andere groepen hadden reeds actiegevoerd", zegt Philippe Lescot van ACV-Transcom. "De koeriers willen staken tot de finish. We zien elkaar zondag opnieuw om af te spreken wat de volgende acties worden."