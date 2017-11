Koerdische manifestanten niet te spreken over voorbereiding van burgemeester De Wever

Bron: Belga

VTM De manifestatie in de Brederodestraat mondde uit in rellen.

De organisatoren van de Koerdische manifestatie in Antwerpen die eind oktober nog voor ze begon uitmondde in rellen in de Brederodestraat, stellen dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) en de lokale politie niet alleen door de Brusselse politie gewaarschuwd waren voor problemen, maar dat er die week ook expliciete bedreigingen waren geuit tegen de manifestanten. Het gaat om tweets die ook gericht waren aan De Wever en de politie.