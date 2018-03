Koerden houden late betoging in hartje Brussel, 25 mensen opgepakt Redactie

11 maart 2018

08u59

Bron: belga 0 Gisteravond laat hebben enkele tientallen Koerden een spontane betoging gehouden in het Brusselse stadscentrum. De politie moest ingrijpen om de betoging in goede banen te leiden en uiteindelijk werden 25 personen administratief aangehouden. Ze werden enkele uren later opnieuw vrijgelaten. Dat meldt de Brusselse politie.

De voorbije weken betoogde de Koerdische gemeenschap al herhaaldelijk in Brussel om te protesteren tegen het Turkse militaire optreden in Afrin. Het Turkse leger trok een maand geleden de Syrische grens over en is sindsdien een offensief tegen Afrin begonnen.

Het gebied in het noorden van Syrië wordt door de Koerdische militie YPG gecontroleerd. Deze Koerdische Volksbeschermingseenheden zijn de belangrijkste bondgenoot van de VS in de strijd tegen de grotendeels overwonnen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Turkije beschouwt de YPG als de Syrische vleugel van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Bij de gevechten zijn al enkele honderden slachtoffers gevallen.

Gisteravond trokken enkele tientallen Koerden in Brussel opnieuw de straat op om te betogen. Die manifestatie was niet aangekondigd of aangevraagd, maar de politie liet ze betogers enige tijd betijen terwijl ze op en rond de Grote Markt betoogden. Toen de betogers na middernacht niet meteen een einde wilden maken aan hun optocht, trad de politie op. Uiteindelijk werden rond 02.00 uur 25 mensen administratief aangehouden. Zij werden rond 06.00 uur vrijgelaten.