Koepel sauna-uitbaters verbiedt om nog smartphones in sauna mee te nemen

De koepel van de sauna-uitbaters verbiedt om nog smartphones mee te nemen in de sauna. Ze zijn het beu dat sommige bezoekers andere mensen stiekem filmen of fotograferen. De koepel vraagt ook aan alle uitbaters om de identiteitskaart van elke bezoeker in te scannen. Sommige sauna's doen dat al jaren.

Gluurders die foto's nemen in kleedkamers, douches en ook sauna's. Schandalen genoeg. De SaunaVereniging van Belgie maakt zich zorgen en grijpt in. “We proberen nu overal hetzelfde systeem toe te passen”, zegt Etienne Van der Zypen van SaunaVereniging België. “Identiteitscontrole - weten wie binnen is - en mensen verwittigen dat gsm en smartwatches enzovoort niet toegestaan zijn. We zien dat mensen die wel gsm’s meenemen al eens een fotootje nemen, uiteraard niet altijd met slechte bedoelingen. Maar dan zeggen we dat dat niet kan. Als we mensen foto’s zien nemen, vragen we hen die te verwijderen.”

Spywatches

Sommigen hebben wel slechte bedoelingen en smokkelen zelfs kleine cameraatjes in horloges, zogenaamde spywatches, mee naar binnen om naakte mensen te filmen. Alert personeel is de enige oplossing. “Die laatste voorvallen, met die uurwerken... We houden het in het oog. Maar het valt wel mee. We hebben mensen die permanent in de thermen rondlopen. Die ‘opgieters’ houden alles in het oog."

Sauna's hebben ook zwarte lijsten van gasten die niet meer welkom zijn, maar die gegevens mogen voorlopig nog niet worden uitgewisseld.