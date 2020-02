Koen Wauters steunt familie van verkeersslachtoffer tijdens proces JOLE

17 februari 2020

16u28

Bron: VTM NIEUWS 1

Zanger Koen Wauters was vandaag aanwezig tijdens het proces in beroep tegen Giovanni F. (26) uit Willebroek. Hij veroorzaakte in 2016 een dodelijk ongeval. Een van de slachtoffers was zijn neef Maxim Feryn, de zoon van Pascal Feryn. De ondernemer nam samen met Koen Wauters deel aan de Dakar-rally. De zanger was op het proces aanwezig om de familie te steunen.

