Koen Van Bockstal nieuwe algemeen directeur van Unicef België PVZ

22 augustus 2019

15u16

Bron: Belga 0 Koen van Bockstal, afscheidnemende directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, wordt op 1 november de nieuwe algemeen directeur van Unicef België. Dat heeft de organisatie vandaag meegedeeld.

De benoeming van de 58-jarige Van Bockstal werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Unicef België. Van Bockstal stond tot voor kort aan het hoofd van het Vlaams Fonds voor de Letteren en was ook voorzitter van ENLIT (European Network for Literary Translation). Hij werkte eerder ook al voor Oxfam Wereldwinkels, Filmfestival Vlaanderen en Sony Music.

Bij Unicef België wordt hij de opvolger van Olivier Marquet, die om gezondheidsredenen Unicef had verlaten. In mei werd de leiding ad interim overgenomen door Bernard Sintobin, maar die moest al na een week opstappen na beschuldigingen van adoptiefraude. Sindsdien werd de leiding van Unicef België waargenomen door Lieve Schueremans.

Unicef

Unicef België informeert de bevolking over het werk van het VN-kinderfonds en promoot de rechten van het kind. De Belgische tak van Unicef zamelt daarnaast ook fondsen in om de wereldwijde programma's van Unicef in het Zuiden te steunen.

"Samen met het bestuur en de personeelsploeg van Unicef België, de vele vrijwilligers en ruim 80.000 gulle peters en meters wil ik graag de stem zijn van alle kinderen en jongeren, om ze te geven waar ze gewoon recht op hebben", reageert Koen Van Bockstal. "Dat engagement ga ik met volle overtuiging aan.”