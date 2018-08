Koen Kennis (N-VA) is Vlaams mandatenkampioen, ex-topvrouw Samusocial geeft mandaten niet aan HA

14 augustus 2018

12u52

Bron: Belga, De Tijd 12 Van alle politieke mandatarissen die België rijk is, hebben er vorig jaar 145 politici nagelaten een mandatenlijst in te dienen bij het Rekenhof. Onder anderen de in opspraak gekomen Pascale Peraïta (ex-PS), die moest opstappen na het schandaal bij de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial, verzuimde het om haar mandaten voor 2017 door te geven.

Nochtans was Peraïta toen nog aan de slag en was ze dus verplicht om aangifte te doen. De politica kwam in opspraak nadat aan het licht kwam dat ze hoge zitpenningen kreeg bij Samusocial. Na dat schandaal zette de PS haar uit de partij. Vier jaar geleden stond de gewezen OCMW-voorzitster nog bekend als de absolute mandatenkoning van het Brusselse Gewest.

In totaal gaven meer dan 140 Belgische politiekers hun mandaten niet door voor vorig jaar. Uit de jaarlijkse studie van Cumuleo blijkt dat het voornamelijk om minder bekende gemeentepolitici gaat.

De nieuwe mandatenlijst levert voorts weinig verrassingen op. Zo blijft de koploper langs Franstalige kant de Brusselse PS'er Liliane Daels met 30 betaalde mandaten. Langs Vlaamse kant gaat Koen Kennis met de meeste betaalde mandaten lopen. De Antwerpse N-VA'er heeft er 18 achter zijn naam staan.

Naast hun mandaten moeten Belgische politici ook ieder jaar hun vermogen aangeven bij het Rekenhof. Dat wordt wel niet openbaar gemaakt. In totaal lieten in 2017 170 politieke mandatarissen na een mandatenlijst en/of een vermogensaangifte in te dienen. Op de aangifte van mandaten telde Cumuleo 145 inbreuken, of 21 meer dan in 2016. Het aantal inbreuken op de aangifte van vermogen steeg van 48 naar 72.