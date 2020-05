Koen Geens: “Reproductiegetal is nu 0,53" Joeri Vlemings

06 mei 2020

08u46

Bron: Radio 1 0 Het reproductiegetal, de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten, is verder gezakt tot 0,53. Dat heeft Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei in De Ochtend op Radio 1. Begin deze week liet het Crisiscentrum nog weten dat de besmettingsgraad was gedaald tot 0,6.

Het reproductiegetal of de besmettingsgraad is één van de belangrijkste factoren waarnaar gekeken wordt bij het versoepelen van de maatregelen, aldus minister Geens. Daarnaast worden ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en opnames op de afdelingen intensieve verzorging nauwlettend in de gaten gehouden.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, net als het aantal opnames op intensieve verzorging. En het reproductiegetal is nog verder gezakt van 0,6 naar 0,53. Dat betekent dat wie zelf besmet is, gemiddeld nog ongeveer een halve andere persoon besmet. “We zitten op dit ogenblik niet zo slecht, maar we moeten altijd met twee woorden spreken”, aldus Geens. “Als de epidemie zich opnieuw sneller verspreidt, dan moeten we toch een stap terugzetten”, waarschuwde hij.

Geens relativeerde ook dat er eventueel een rush op de winkels zou ontstaan. Hij toonde vertrouwen in de discipline van de bevolking. “Ik krijg niet het beeld van Italiaanse tiffosi die een voetbalmatch proberen binnen te geraken”, zei de minister nog. Hij voegde eraan toe dat de overheid heel goed voorbereid is om alles in goede banen te leiden en om de toestroom van mensen maximaal te stroomlijnen.

De minister bleef verder op de vlakte omdat hij nog niet kan vooruitlopen op de vergadering van vandaag. Zo kon hij helemaal geen garantie geven voor de marktkramers die zich gediscrimineerd voelen omdat zij hun waar nog niet mogen aanbieden, ook al is dat in openlucht. “Het belangrijkste is perspectief bieden”, klonk het.