Koen Geens: “Overtredingen zijn begrijpelijk, maar moeten streng aangepakt worden” ES

26 april 2020

20u29

Bron: VTM Nieuws 16 Steeds meer mensen blijken de coronamaatregelen aan hun laars te lappen omdat ze de regels te streng vinden. Zo schreef de federale politie opvallend meer boetes uit voor inbreuken tegen social distancing. Ook de steden zouden meer GAS-boetes uitschrijven. “Het is te begrijpen dat er fouten gemaakt worden, maar die zullen wel streng aangepakt moeten worden”, zegt vice-premier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zondag in VTM NIEUWS.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De federale politie schreef opvallend meer boetes uit voor inbreuken tegen social distancing. “De weekendcijfers liggen beduidend hoger dan de weekcijfers”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie. “Vooral de fysieke afstand lijkt moeilijker te worden bij de mensen.” Ook in de steden is het aantal boetes gestegen. Zo zag Gent een stijging van meer dan 10 procent.

De vice-premier begrijpt dat mensen die overtredingen begaan, maar daar moet wel streng tegen opgetreden worden, vindt hij. “Ik begrijp iedereen die die fouten maakt, ik maak er zelf ook veel. Maar het helpt altijd als ik op mijn fouten gewezen wordt en streng wordt aangepakt. Zeker als het belangrijk is dat ik die fout niet maak.”

In de ene stad worden coronamaatregelen ook anders geïnterpreteerd dan in de andere, waardoor het niet voor iedereen altijd duidelijk is wat mag en wat niet. Maar dat is niet abnormaal volgens Geens. “Soms worden regels verschillend geïnterpreteerd door verschillende mensen. De rechters zullen dat dan ook proberen gelijk te schakelen in de rechtbanken.”

“Gedisciplineerd blijven”

Het exitplan dat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag voorstelde zorgt voor een perspectief naar 4 mei, 11 mei en 18 mei. Maar die beslissingen kunnen ook teruggedraaid worden als het aantal opnames in onze ziekenhuizen opnieuw stijgt. “Daar zullen de mensen mee moeten kunnen leven als zich dat voordoet”, zegt Koen Geens (CD&V). “Het is belangrijk om samen de cijfers verder naar beneden te krijgen. En dat lukt vrij behoorlijk. Maar het is belangrijk dat we daarvoor gedisciplineerd blijven.”

Lees ook:

De Block: “Premier heeft altijd benadrukt dat vermelde data mijlpalen zijn, geen zekerheden. We hopen dat het lukt”

Sophie Wilmès: “Geen zekerheid dat winkels op 11 mei zullen openen”