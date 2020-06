Koen Geens over het racismedebat: “Ik ben voorstander van quota” avh

07 juni 2020

11u30

Bron: De Zevende Dag 7 De dood van George Floyd zindert ook na in ons land. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) breekt in De Zevende Dag een lans voor quota, ook bij de politiediensten.

Koen Geens ziet hoe we maar heel traag vooruitgang boeken: “Racisme zit in de mens. Angst en haat liggen heel dicht bij elkaar”, vertelt Geens in De Zevende Dag. “Als je ziet wat er in de VS gebeurd is, dan zie je dat we traag leren. En dat is ook bij ons niet anders.”

Geens ziet een oplossing in quota, zoals bijvoorbeeld aan verschillende prestigieuze Amerikaanse scholen het geval is. Daar gelden quota en moet een bepaald aantal zwarten toegelaten worden tot de universiteit. “Heeft dat de wereld veranderd? Nee, maar Barack Obama is wel president geworden. En Hillary Clinton is bijna president geworden”, aldus Geens.

Ook bij de politie kunnen quota worden toegepast, vindt Geens, die benadrukt dat hij voor zichzelf spreekt en geen partijstandpunt inneemt.