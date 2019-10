Koen Geens: "Oplossing die minste verschuivingen met zich meebrengt” tvc

26 oktober 2019

19u54

Bron: Belga 0 "We hebben gekozen voor een oplossing die voor deze regering in lopende zaken de minste verschuivingen met zich meebrengt om de premier te vervangen." Zo heeft CD&V-vicepremier Koen Geens vanavond gereageerd op de beslissing dat Sophie Wilmès Charles Michel zal opvolgen als premier.

"Mevrouw Wilmès is een sterke politica en wij wensen haar succes in haar nieuwe rol als premier. Ze kan op ons rekenen", zo verklaarde Geens in een korte reactie.

De partijen van de regering van lopende zaken spraken ook af dat Geens de Europese Zaken op zich zal nemen wanneer minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders naar de Europese Commissie vertrekt en er nog geen nieuwe regering gevormd zou zijn. "Voor CD&V is het belangrijk om de Europese discussies inhoudelijk mee vorm te geven en daar leiding in te kunnen nemen", klinkt het.