Koen Geens onder vuur in de Kamer: volg de plenaire zitting hier Rob Van Herck

31 mei 2018

12u04

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving 820 Is Koen Geens (CD&V) vanavond nog minister van Justitie? "Wie weet", antwoordt hij zelf op die vraag van VTM Nieuws, vlak voor de speciale kern die is bijeengeroepen na de aanslag in Luik. Premier Michel zit met zijn vice-premiers en Geens samen om de nieuwste elementen in het onderzoek te bespreken. In regeringskringen valt echter te horen dat een ontslag van Geens nooit op tafel heeft gelegen. Het vragenuurtje in de Kamer ging van start met een minuut stilte. Dat kan u hieronder volgen.

Geens staat in het oog van de storm na de aanslag in Luik. Dader Benjamin Herman was op penitentiair verlof op het moment van de feiten, terwijl het in het verleden al was foutgelopen tijdens zo'n verlof. Ook zou Herman al meermaals in radicaliseringsrapporten zijn opgedoken en zou er zelfs zaterdag nog een speciaal rapport over hem zijn gemaakt om te waarschuwen voor zijn radicaal gedrag.

Oppositiepartijen sturen dan ook aan op het ontslag van Geens. Op de vraag of hij vanavond nog minister van Justitie zal zijn, antwoordt Geens dan ook laconiek: "Wie weet. Ik ben politiek verantwoordelijk, maar niet persoonlijk, dat is alles wat ik daarop te zeggen heb."

Toch benadrukt hij dat niet bewust informatie heeft achtergehouden en dat hij altijd zijn politieke verantwoordelijkheid neemt.

De Croo

Ook binnen de regering was er al wat kritiek gekomen op de gebeurtenissen. Zo wil Open Vld antwoorden van Geens, en dat bevestigt ook vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) voor de camera. "We moeten uitzoeken wat er is foutgelopen, want er zijn nieuwe elementen opgedoken", zegt hij aan VTM NIEUWS.

Vragenuur

Zijn Franstalige collega-liberaal vicepremier Didier Reynders (MR) spreekt wel nog openlijk zijn steun uit voor Geens. De kern wil het vragenuurtje van deze namiddag in de Kamer zo grondig mogelijk voorbereiden. Verwacht wordt dat de oppositie daar een spervuur van vragen zal loslaten op Michel en Geens.