Koen Geens neemt het bij provincieraadsverkiezingen op tegen Theo Francken ADN

16 mei 2018

20u43

Bron: Belga 2 Justitieminister Koen Geens duwt bij de komende provincieraadsverkiezingen de CD&V-lijst in het arrondissement Leuven. "CD&V gelooft in het belang van de provincies. Het is het niveau bij uitstek waar beleid gevoerd wordt op maat van de regio's", aldus Geens, die het als lijstduwer bij deze verkiezingen onder meer moet opnemen tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Bij de provincieraadsverkiezingen in Vlaams-Brabant haalde N-VA in 2012 25,8 procent van de stemmen, CD&V 19,5 procent, Open Vld 16,8 procent, sp.a 12,1 procent en Groen 9,6 procent. CD&V, Open Vld, sp.a en Groen vormden vervolgens een coalitie die over een meerderheid van 43 op 72 zetels beschikt. Buiten CD&V is Groen voor zover bekend de enige andere partij die haar kandidatenlijst al bekendgemaakt heeft voor de provincieraadsverkiezingen in het arrondissement Leuven. De Groen-lijst zal er getrokken worden door gedeputeerde Tie Roefs.

De CD&V-lijst in het arrondissement Leuven wordt aangevoerd door gedeputeerde Monique Swinnen, die in de Vlaams-Brabantse deputatie onder meer bevoegd is voor financiën, landbouw en toerisme. Op plaats twee staat Marc Wijnants en op drie Manu Claes, burgemeesters in respectievelijk Linter en Scherpenheuvel-Zichem. Op de kandidatenlijst staan ook nog de burgemeesters Chris Taes (Kortenberg), Dirk Claes (Rotselaar) en Jan Laurys (Diest) en de volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Karin Brouwers.

De lokale en provinciale verkiezingen vinden dit jaar plaats op 14 oktober.