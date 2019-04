Koen Geens: “Laat ons Moslimexecutieve toch beetje krediet geven” ttr

Bron: belga 4 binnenland Minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die ook bevoegd is voor de erediensten, wil de heisa relativeren die ontstaan is over het feit dat in de Grote Moskee in Brussel een Nederlands- en Fransonkundige imam gepredikt heeft op het eerste vrijdaggebed sinds de Moslimexecutieve de moskee leidt. "We hebben vooruitgang geboekt - veel trager dan ik zou willen - maar de Saudi's zijn nu buiten, de Moslimexecutieve heeft het nu tijdelijk overgenomen. Laat ons hen een beetje krediet geven", zei Geens vandaag in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Het is de Belgische imam Nordine Taouil die gisteren uitbracht dat afgelopen vrijdag in de Grote Moskee gepreekt werd door een erkende imam die afgestudeerd is aan de islamitische universiteit van Medina, enkel Arabisch spreekt en betaald wordt door het Saudische ministerie van Islamitische Zaken.

Sinds 1 april wordt de Grote Moskee nochtans niet meer uitgebaat door Saudi-Arabië, maar verzorgt de Moslimexecutieve tijdelijk het beheer, in afwachting van de aanstelling van een vaste uitbater. Het vertrek van de Saudi's is er gekomen op vraag van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart 2016, die vond dat de wahabitische islam van Saudi-Arabië kon aanzetten tot radicalisering.

Minister Geens, die gisteren al kort reageerde op het nieuws, vraagt vandaag het vertrouwen in de Moslimexecutieve te behouden. "We gaan echt vooruit, maar hier is een beginnersfout gebeurd - waarvoor excuus.” De minister waarschuwt ervoor dat er binnen de moslimgemeenschap een "gezonde competitie" bezig is over wie de Grote Moskee definitief zal moeten uitbaten. "Laat ons hun onderlinge twisten niet noodzakelijk aan de grote klok hangen. Dat haalt niet altijd veel uit.”

Vertegenwoordigers

"Ik zeg niet dat de Moslimexecutieve een perfect democratische structuur is, maar die werkt wel met vertegenwoordigers van alle gemeenschappen. De mensen die dat moeten leiden, zijn ook geen imams, maar wereldlijke mensen. Zij zien af, om het in het Vlaams te zeggen. Vergelijk het met een organisatie die alle christelijke stromingen zou moeten vatten. We moeten die mensen alle tijd en respect gunnen.”

Geens heeft naar eigen zeggen "vat" op wat in de Grote Moskee gebeurt en houdt alles zeer nauwlettend in het oog. "Het bewijs daarvan is dat ik vrijdag precies wist wat er gebeurd was." De Moslimexecutieve heeft vier imams onder de arm genomen voor het vrijdaggebed, maar het zal volgens Geens de eerste en de laatste keer geweest zijn dat er niet in het Frans of het Nederlands werd gepredikt.