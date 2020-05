Koen Geens: “Het zou me sterk verbazen als we geen beperkt perspectief krijgen over ons sociaal leven” Joeri Vlemings

06 mei 2020

08u46

Bron: Radio 1 0 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft nog voor de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad vandaag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 laten verstaan dat er ditmaal toch enig perspectief zal worden geboden over ons sociaal leven. De vicepremier zei ook dat het reproductiegetal, de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten, verder is gezakt tot 0,53.

Koen Geens blikte vooruit op de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad vandaag. “Het belangrijkste is perspectief bieden”, klonk het. Hij verwachtte dat perspectief ook voor de hele bevolking op persoonlijk vlak. “Iedereen weet dat we die stap gaan moeten zetten binnen afzienbare tijd, omdat we mensen zijn en leven van sociaal contact. Het zou mij sterk verbazen als er geen beperkt perspectief gecreëerd wordt, omdat wij allemaal zelf daarnaar snakken.” Maar over contact tussen verschillende generaties zei hij: “Het intergenerationeel contact tussen grootouders en kleinkinderen, daar houden de experten niet te veel van. Dat hebben ze mij al herhaaldelijk duidelijk gemaakt.”

Reproductiegetal

Bij het versoepelen van de maatregelen is het reproductiegetal of de besmettingsgraad één van de belangrijkste factoren waarnaar gekeken wordt, aldus nog minister Geens. Daarnaast worden ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en opnames op de afdelingen intensieve verzorging nauwlettend in de gaten gehouden. Het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, net als het aantal opnames op intensieve zorgen. En het reproductiegetal is nog verder gezakt van 0,6 naar 0,53. Dat betekent dat wie zelf besmet is, gemiddeld nog ongeveer een halve andere persoon besmet. “We zitten op dit ogenblik niet zo slecht, maar we moeten altijd met twee woorden spreken”, aldus Geens. “Als de epidemie zich opnieuw sneller verspreidt, dan moeten we toch een stap terugzetten”, waarschuwde hij.



Geens relativeerde verder dat er eventueel een rush op de winkels zou ontstaan. Hij toonde vertrouwen in de discipline van de bevolking. “Ik krijg niet het beeld van Italiaanse tiffosi die een voetbalmatch proberen binnen te geraken”, zei de minister nog. Hij voegde eraan toe dat de overheid heel goed voorbereid is om alles in goede banen te leiden en om de toestroom van mensen maximaal te stroomlijnen.

Mondmaskers

De minister bleef eerder op de vlakte omdat hij nog niet kan vooruitlopen op de vergadering van vandaag. Zo kon hij helemaal geen garantie geven voor de marktkramers die zich gediscrimineerd voelen omdat zij hun waar nog niet mogen aanbieden, ook al is dat in openlucht.

De vicepremier verdedigde verder de beslissing van de regeringen om voor iedereen een mondmasker te bestellen. Defensie heeft de bestelling voor 12 miljoen mondmaskers dinsdag geplaatst, liet hij weten. Burgemeester van Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) en Kamerlid Michael Freilich (N-VA) riepen nochtans op de aankoopprocedure stop te zetten. Ze denken dat die maskers te laat zullen komen.

Reekmans stelde voor het geld te gebruiken om de gemeenten die zelf geïnvesteerd hebben in mondmaskers voor hun inwoners, terug te betalen. Freilich rekende voor dat de bestelling en bedeling tot 200 miljoen euro zal oplopen. Op Radio 1 wilde minister Geens geen cijfer noemen, maar hij liet uitschijnen dat 200 miljoen euro nogal aan de hoge kant lijkt. De minister wijst erop dat de meeste mensen verschillende maskers zullen moeten gebruiken. Dus zelfs al komen ze wat later, dan nog zullen ze van pas komen.

