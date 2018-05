Koen Geens: "Het is onze plicht om kinderen van IS-strijders terug te halen. Vraag is 'wat doen we met de moeders?'" Redactie

29 mei 2018

12u26

Bron: Radio 1 44 Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft dan toch gereageerd op het nieuws dat twee Belgische vrouwen van IS-strijders de Belgische staat voor de rechter dagen in kortgeding. De twee vrouwen zitten met hun kinderen vast in een vluchtelingenkamp in Noord-Syrië en willen er naar eigen zeggen voor zorgen dat de kinderen naar België kunnen komen.

Eerst en vooral zegt Geens de uitspraak af te wachten van de Nederlandstalige rechter van de Brusselse rechtbank, naar wie de zaak is doorverwezen. "Het wordt interessant om de positie van de rechterlijke macht te kennen", zegt Geens op Radio 1. Anderzijds wijst de minister op de regeringsbeslissing die stelt dat kinderen jonger dan 5 jaar, die effectief de kinderen zijn van Belgische ouders, zullen worden teruggehaald als dat gevraagd wordt. Dat lijkt hier het geval te zijn. "Dan is het onze plicht om die kinderen terug te halen", klinkt het.

Geens merkt echter op dat ook de moeders vragen om terug te keren naar België. Dat ligt moeilijker. Beide vrouwen zijn in België bij verstek veroordeeld, maar hebben door een eerdere regeringsbeslissing niet het recht om hun straf in België te moeten uitzitten. De Belgische staat is met andere woorden niet verplicht om de vrouwen terug naar België te halen. "We hebben in de regering beslist om over zulke zaken geval per geval te oordelen", zegt Geens.

Naast de evidente vraag of het wenselijk is de kinderen van hun moeders te scheiden, wijst Geens ook op enkele praktische bezwaren. "Wij moeten bijvoorbeeld een uitlevering vragen voor die moeders, maar weten niet aan wie we die moeten vragen." De moeders zitten immers in het noorden van Syrië, tussen de Koerden. Aan de Syrische staat kan België de vraag niet richten, de Koerden hebben dan weer geen eigen staat. "We kunnen ons dus niet tot een natie richten", zegt Geens.

Dit wordt geen kattenpis. Dit is immers geen rechtlijnige kwestie. Koen Geens, minister van Justitie (CD&V)

Er wachten de diensten van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) volgens Geens dan ook enkele praktische zaken om uit te klaren: zijn het kinderen van Belgische moeders, kunnen de kinderen gescheiden worden van hun moeders, hoe valt dat te regelen, wat komen we overeen met de grootouders, ... "Dat wordt geen kattenpis", zegt Geens, die een moeilijke regeringsbeslissing verwacht. "Dit is immers geen rechtlijnige kwestie. Over de kinderen zelf, als we ze mogen scheiden van de ouders, moeten we duidelijk zijn: die kunnen terugkeren. De beslissing over de moeders zal iets moeilijker zijn."