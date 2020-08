Koen Geens en Pieter De Crem reageren gechoqueerd op politieoptreden waarbij man stierf: “Omstandigheden moeten uitgeklaard worden” Agente die Hitlergroet bracht terwijl collega's man in bedwang houden krijgt binnendienst BJM LH

19 augustus 2020

18u07

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 202 De inspecteur die tijdens de uit de hand gelopen arrestatie op de luchthaven van Charleroi een Hitlergroet bracht, wordt met onmiddellijke ingang naar een binnendienst gestuurd. “Ze mag geen contact meer hebben met het publiek”, zegt Sarah Frederickx van de federale politie. Dat is zopas beslist. In VTM Nieuws reageerden minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op de kwestie. “Dit is buiten alle proportie.”



De woordvoerder beklemtoont dat dit geen sanctie is, maar een voorlopige ordemaatregel in afwachting van het tuchtonderzoek dat nu werd gestart. Ze dreigt nog altijd te worden geschorst of zelfs te worden ontslagen.

De federale politie gaat ook onderzoeken hoe het komt dat ze het wangedrag van de agenten uit deze krant moest vernemen. “Waren we in februari 2018 op de hoogte gebracht, dan hadden we vanzelfsprekend toen al deze maatregelen getroffen. Maar we wisten het helaas niet”, zegt Frederickx.



Onderzoek zal moeten uitmaken hoe het komt dat de informatie niet doorstroomde naar de politietop. De federale politie heeft nu ook inzage gevraagd in het gerechtelijke dossier om alle details te kennen.

Als er geen vertragingen komen in de procedure, dan zou dat volgend jaar in 2021 voor de rechter moeten komen Minister van Justitie Koen Geens

“Ik vond de beelden, voor zover ik ze kan beoordelen, want ik heb natuurlijk maar een stukje gezien, onbetamelijk en choquerend. En ongepast, totaal", reageerde Geens. De feiten dateren al van tweeënhalf jaar geleden, maar Geens denkt dat “het gerecht niet traag gewerkt heeft onder de omstandigheden”. “Er zijn bijkomende onderzoeksdaden gevraagd door de verdediging, en corona heeft wat vertraging gebracht. Het parket heeft mij beloofd dat de onderzoeksrechter binnenkort zijn verslag zou afleveren.”

“Als er geen vertragingen komen in de procedure en we blijven verder van gezondheidsperikelen gespaard, dan zou dat volgend jaar in 2021 voor de rechter moeten komen.” Dat zou dan drie jaar na de feiten zijn. “Dat is te lang, men weet dat ik dat te lang vind, u moet mij dat niet tot in ten treure toe vragen, ik vind dat zelf te lang”, aldus Geens nog.

De omstandigheden moeten uitgeklaard worden, en het onderzoek is bezig Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem

Ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) reageerde gechoqueerd op de beelden. “De beelden zijn gebrand op het netvlies van iedereen. Het is geen kwestie om nu te zeggen of het goedgekeurd kan worden of niet. Het is iets wat buiten alle proportie is. De omstandigheden moeten uitgeklaard worden, en het onderzoek is bezig”, aldus De Crem. “Ik wil ook zien wat de omstandigheden zijn waarin het gebeurd is.”

“Het is dus duidelijk dat dit iedereen bijzonder choqueert”, aldus De Crem, die ook nog zei dat er een onderzoek al een hele lange tijd bezig is en meent dat er een klacht is ingediend bij het Comité P, dat de politiediensten in ons land controleert. Op de vraag of de betrokken agenten, die nog altijd aan het werk zijn, niet moeten geschorst worden, zei De Crem dat hij dat overlaat aan de Algemene Inspectie en de interne politiediensten. “De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarover geen rechtstreekse zeggenschap.”

