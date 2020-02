Koen Geens drukt minimale dienstverlening in gevangenissen door: vakbonden dienen stakingsaanzegging in voor 6 maart HAA AW

25 februari 2020

10u02

Bron: Belga 24 De vakbonden bij de gevangenissen hebben een stakingsaanzegging ingediend om een 24 urenstaking op 6 maart mogelijk te maken, conform de nieuwe regels rond het sociaal overleg en de minimale dienstverlening. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kondigde gisteren aan dat die nieuwe regels voortaan zouden toegepast worden, tot ongenoegen van de bonden. Ruim zeventig procent van de cipiers in de gevangenis van Leuven-Centraal is deze ochtend niet aan het werk gegaan volgens het Gevangeniswezen.

De bonden hebben de voorbije weken al regelmatig gestaakt om te protesteren tegen de manier waarop Koen Geens de minimale dienstverlening wil laten uitvoeren. Ze zien daarin een aanval op het stakingsrecht. Volgens de nieuwe regels kan nog enkel gestaakt worden tien dagen nadat een aanzegging werd ingediend. Tijdens de staking moet ook een minimale dienstverlening van kracht zijn, waarbij minimaal zeventig procent van het personeel aanwezig is.

De drie representatieve vakbonden bij de gevangenissen, ACOD, ACV en VSOA, overwogen eerst om op 28 februari te staken, uit protest tegen de aankondiging van Geens om de nieuwe regels voortaan uit te voeren. Maar na overleg met hun juridische adviseurs zagen de vakbonden daar van af.

24 urenstaking op 6 maart

In de plaats daarvan dienen de drie bonden nu een stakingsaanzegging in “conform de nu geldende wetgeving, om een 24 urenstaking op 6 maart 2020 mogelijk te maken”. De afgevaardigden in de algemene comités van de bonden gaan vervolgens de komende dagen beslissen of de staking op 6 maart effectief doorgaat. “De minister mag dan wel denken dat hij het personeel in de gevangenissen monddood kan maken, maar wij gaan ons daar voor alle duidelijkheid niet bij neerleggen.”

Overbevolking en verlofachterstand

VSOA Openbaar Bestuur voegt daaraan toe in een persbericht dat de minimale dienstverlening niet eens zou nodig zijn als de overheid gemaakte akkoorden zou uitvoeren. Maar ze respecteert de protocollen niet, klinkt het. “Er is nog steeds onvoldoende personeel, nog steeds overbevolking, nog steeds een immens grote verlofachterstand, achterstand op kledij, enzovoort”, zegt VSOA.

“VSOA kan en wil zich dan ook niet neerleggen bij deze vorm van dictatuur en zal met alle middelen proberen het tij te doen keren. VSOA staat voor een constructieve dialoog maar hier stellen we vast dat dit niet aanvaard wordt door de overheid”, aldus de liberale bond. De vakbond valt zo uit tegen de “eenzijdige” beslissing van Geens om door te gaan met de uitvoering van de minimale dienstverlening, ook al stelde ze zich naar eigen zeggen steeds “constructief” op om onderhandelingen te hervatten.

Eerder op de dag had ook ACOD AMiO in een persbericht uitgehaald naar de “ezelstamp” van minister Geens aan het gevangenispersoneel. Naast harde kritiek op het niet naleven van protocols, hekelt de socialistische bond het “dictaat uit de Wetstraat”. “De ACOD kan en zal nooit aanvaarden dat werknemers van de federale overheid monddood gemaakt worden via een wet op de minimale dienstverlening die destructief is voor het stakingsrecht”, klinkt het ook. “De fel gecontesteerde wet en vooral de manier waarop deze door minister Geens toegepast wordt, zal verder aangevochten worden via elke mogelijke wettelijk weg - en uiteraard ook via vakbondsacties.”

Staking in Leuven-Centraal

In Leuven-Centraal is 70,6 procent van het personeel vandaag net níet aanwezig. “Het gaat om een actie die al langer was aangekondigd", verduidelijkt Eddy De Smedt van de vakbond VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt). "Sowieso waren er acties tegen de minimale dienstverlening tot het einde van de maand. Dit is er dus nog een uitloper van.”





Volgens De Smedt zijn de nodige formaliteiten nog niet in orde om de minimale dienstverlening te handhaven. Zo zouden de gevangenissen nog geen formele richtlijnen hebben gekregen en zouden de gouverneurs geen instructies ontvangen hebben. Er resten nog veel onduidelijkheden, klinkt het ook. "We weten bijvoorbeeld niet op welke manier het personeel zou opgevorderd worden.”