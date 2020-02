Koen Geens drukt minimale dienstverlening in gevangenissen door: Leuvense cipiers leggen het werk neer HAA

25 februari 2020

10u02

Bron: Belga 10 Ruim zeventig procent van de cipiers in de gevangenis van Leuven-Centraal is deze ochtend niet aan het werk. Dat zegt het Gevangeniswezen. Minister van Justitie Koen Geens kondigde gisteren nog aan dat voortaan de nieuwe regels van sociaal overleg en de minimale dienstverlening zouden toegepast worden. Volgens de bonden gaat het om een uitloper van eerder geplande acties.

De nieuwe regels, die in november vorig jaar al in een koninklijk besluit (KB) werden vastgelegd, bepalen dat het gevangenispersoneel enkel nog kan staken tien dagen nadat er een aanzegging werd ingediend. Tijdens die staking zou er ook een minimale dienstverlening van kracht zijn, met minimaal zeventig procent van de cipiers aanwezig.

Het gaat om een actie die al langer was aangekondigd Eddy De Smedt (VSOA)

“Veel onduidelijkheid”

In Leuven-Centraal is 70,6 procent van het personeel vandaag net níet aanwezig. “Het gaat om een actie die al langer was aangekondigd", verduidelijkt Eddy De Smedt van de vakbond VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt). "Sowieso waren er acties tegen de minimale dienstverlening tot het einde van de maand. Dit is er dus nog een uitloper van.”





Volgens De Smedt zijn de nodige formaliteiten nog niet in orde om de minimale dienstverlening te handhaven. Zo zouden de gevangenissen nog geen formele richtlijnen hebben gekregen en zouden de gouverneurs geen instructies ontvangen hebben. Er resten nog veel onduidelijkheden, klinkt het ook. "We weten bijvoorbeeld niet op welke manier het personeel zou opgevorderd worden."

We hopen de nieuwe procedures zo snel mogelijk te kunnen implementeren Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen

Deze voormiddag zullen de verschillende vakbonden met elkaar overleggen over een gemeenschappelijke reactie op de aankondiging van minister Geens om de minimale dienstverlening voortaan toe te passen. Als de vakbonden beslissen om tot een staking over te gaan, zal dat in principe dus wel moeten gebeuren volgens de nieuwe regels.

Het gevangeniswezen bevestigt dat de laatste administratieve kwesties nog moeten afgehandeld worden. De actie van vandaag is een uitloper van eerder geplande acties, en zal dus een van de laatste zijn waarbij de minimale dienstverlening niet toegepast wordt, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. “We hopen nu de nieuwe procedures zo snel mogelijk te kunnen implementeren.”