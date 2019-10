Koen Geens (CD&V) over Theo Francken: “We zien allemaal dat hij Vlaams Belang te vriend probeert te houden” KVDS

03 oktober 2019

09u39 96 Na CD&V-voorzitter Wouter Beke eerder deze week, heeft nu ook zijn partijgenoot en federaal justitieminister Koen Geens commentaar gegeven op Theo Francken (N-VA) en zijn tweets. “We zien allemaal dat meneer Francken het Vlaams Belang te vriend probeert te houden en dat dit de bedoeling is van zijn hele strategie”, klonk het woensdagavond onomwonden in Terzake op Canvas.

Wouter Beke liet zich dinsdagavond op het partijcongres van CD&V al schamper uit over Francken en de tweets die hij tijdens de Vlaamse onderhandelingen de wereld instuurde. “Maar ik neem Hilde (Crevits, red.) tot getuige: op geen enkel ogenblik heeft die Twitteraar aan de centrale onderhandelingstafel gezet. Het is niet omdat je tweet, dat je mee onderhandelt.”

Hardere lijn

Koen Geens ging op dat elan door, toen hem in Terzake werd gevraagd naar Francken, zijn tweets en de door hem naar voren geschoven hardere lijn rond bijvoorbeeld migratie die nu toch in het Vlaamse regeerakkoord staat. “Ik denk dat het inburgeringsakkoord wel goed zit”, klonk het. “We zien allemaal dat meneer Francken het Vlaams Belang te vriend probeert te houden en dat dit de bedoeling is van zijn hele strategie. Wij voelen ons daar niet altijd goed bij. Maar men moet zich focussen op wat er beslist is en wat er gaat gebeuren. Niet op wat de supporters rond het terrein schreeuwen, want dat is niet belangrijk.”





De ministers vertelde ook dat hij zich al lang niet meer ergert aan de tweets van de voormalige staatssecretaris, maar dat hij begrijpt waarom anderen dat wel doen. Voor hen had hij één raad: terugtweeten. “Je gewoon verontwaardigd voelen, haalt niets uit.”

Geens gaf in het interview overigens ook aan dat hij zich normaal gezien geen kandidaat stelt voor het partijvoorzitterschap van de CD&V. “Zou ik het graag doen? Ja, doodgraag”, zei hij. “Dat is een prachtige job. Maar ik blijf nu op federaal niveau. We weten nog niet of we met CD&V mee zullen onderhandelen over een nieuwe federale regering, maar als het zover komt, dan wil ik die onderhandelingen graag meedoen.”

Net als na de sneer van Beke, herhaalde Francken op Twitter dat hij niet begrijpt waarom het nodig is om af te geven op een collega-onderhandelaar. “Er is nu een Vlaamse regering, vooruit met de geit. Werk op de plank”, tweette hij deze keer.

Euhm nogmaals, waarom is dit nodig?!



Er is nu een Vlaamse regering, vooruit met de geit. Werk op de plank! https://t.co/lrMbSqU0Cn Theo Francken(@ FranckenTheo) link