Koen Baeyens (50), ex van Natalia, koos voor euthanasie: “Hij zei me: nonkel, zie je me zo nog verder leven? Neen toch”

Annick De Wit

02 oktober 2020

03u25

Gisteren is in Ninove ex-volleybalspeler Koen Baeyens gecremeerd. Hij stierf dinsdag, op zijn vijftigste verjaardag, nadat hij koos voor euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Zijn oom Dominique Baeyens, zelf ex-bondscoach, bracht de avond voor zijn overlijden nog door met zijn neef. "Hij zei me: nonkel, zie je me zo nog verder leven? Neen toch."