Koe komt er met de schrik vanaf nadat ze in beerput belandt Kristien Bollen

19u03

Bron: eigen berichtgeving 4 Bollen In de Heidestraat in Kortenaken (Vlaams-Brabant) is een koe in een beerput beland. Vermoedelijk begaf het afdekluik aan de buitenzijde van de stal (de plek waar men de beerputten leegtrekt) het onder het gewicht van het beest.

Hoelang de koe zich in die hachelijke situatie bevond is niet duidelijk. In ieder geval was ze ontsnapt uit een andere stal en op trektocht gegaan met het nare gevolg. Rond de middag merkte men op de boerderij op dat er een koe onder de roosters van een stal stak : in de beerput dus. De zware roosters in die stal lichten was helemaal geen optie aangezien die mee zijn ingewerkt in het gebouw.

De brandweer werd er bij gehaald en samen met boer Stefan Surkijn zat er niets anders op dan veel geduld te oefenen. Het beestje proberen te lokken met wat voedsel en stro tot aan de kelderopening was het enige middel. Uiteindelijk kon Stefan een koord om de koe haar nek leggen, en met vereende krachten en met de hulp van een dieplader werd 'Bella' uit haar benarde positie gered.

Als bij wonder bleef de koe ongedeerd, op een donkerbruine extra kleur en vooral een heerlijke geur na. Stefan kon ze in een aparte stal zetten en zal ze vandaag nog een flinke wasbeurt geven; nadien volgt een verdiende nachtrust in heerlijk vers stro… zodat ze nadien weer naar haar vertrouwde stal kan.