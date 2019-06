Knooppunt R2 en A12 richting Nederland volledig versperd door vrachtwagen kg

05 juni 2019

09u28

Bron: Belga 0 In Antwerpen is de verbinding tussen de R2 en de A12 richting Nederland vanochtend om 8.30 uur volledig versperd geraakt, met ernstige hinder voor het (haven)verkeer tot gevolg. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Een vrachtwagen raakte er in schaar, mogelijk door het regenweer, en verloor bovendien wat brandstof op het wegdek zodat dat gereinigd zal moeten worden.



Achter het ongeval staat al een file tot in de Tijsmanstunnel. “De afhandeling zal nog geruime tijd in beslag nemen. Wie de hinder wil vermijden, kan best omrijden”, meldt het Verkeerscentrum.



Bestuurders kunnen de R2 best verlaten aan afrit 12 Lillo en vervolgens lokaal naar oprit 11 Zandvliet rijden om daar de A12 op te kunnen.

Op het knooppunt Antwerpen-Haven staat een vrachtwagen in schaar. Daardoor is de lus van de #R2 vanuit Beveren naar de #A12 richting Bergen-op-Zoom volledig VERSPERD. Het verkeer staat er nu stil vanaf de #Tijsmanstunnel. pic.twitter.com/0qq7Sh4o7W Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link