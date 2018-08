Knokke start juridische oorlog tegen kusteiland IB

09 augustus 2018

05u51

Bron: Belga 0 De burgemeester van Knokke, graaf Leopold Lippens, heeft een gespecialiseerd advocatenkantoor de opdracht gegeven alle juridische middelen in te zetten om de bouw van een proefeiland voor de kust te dwarsbomen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard vandaag.

De Vlaamse regering wil onderzoeken of zo'n kunstmatig eiland, dat een kilometer in zee zal komen, Knokke beter beschermt tegen zware stormen, die voor grote schade en overstromingen kunnen zorgen. Is dat het geval, dan komt er een langgerekt eiland.

"Open riool"

Maar Lippens is ervan overtuigd dat een eiland zo dicht bij het strand toeristen zal afschrikken, de waarde van appartementen op de zeedijk zal doen instorten en waterrecreatie onmogelijk zal maken, doordat er nog amper golven zullen zijn. Nog volgens de burgemeester van Knokke zullen zich in de rustige wateren tussen het eiland en het strand straks ook binnenschepen wagen, "waardoor we een open riool van scheepsolie en afval krijgen".

N-VA beschuldigt Lippens ervan angst te zaaien "op basis van verkeerde informatie en verdraaide feiten".