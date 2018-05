Knokke is dronken bezoekers beu en dreigt met sluiting strandbars Mathias Mariën

12 mei 2018

06u30 26 Vechtpartijen, fuifbeesten die de hele dijk wakker houden of net niet verdrinken tijdens een nachtelijke duik in de Noordzee: de 'promilletoeristen' bezorgen Knokke-Heist een kater. "De strandbars worden meer een last dan een meerwaarde", zegt het gemeentebestuur, dat met sluitingen dreigt.

Graaf Leopold Lippens (Gemeentebelangen) heeft er een strandvijand bij. Na de frigoboxtoerist, die hij begin jaren 90 van zijn mondaine strand bande, richt de burgemeester van Knokke-Heist zijn pijlen nu op de promilletoerist. Lees: strandgangers die een hele dag rosé, wodka-cola of cocktails drinken in één van de 24 hippe strandbars en daarna amok beginnen te maken.

Gereanimeerd

Het is de laatste weken quasi dagelijkse kost. Dronken strandgangers die betrokken raken bij vechtpartijen, fuifbeesten die saxofoon spelen op het dak van de strandbar, slapeloze nachten door veel te luide muziek, afgesproken openingstijden die worden geschonden, alcohol die wordt geschonken aan badgasten die al meer dan één glas te veel op hebben... Dinsdagavond liep zo'n strandbarfeestje zelfs bijna fataal af. Een 28-jarige Fransman moest gereanimeerd worden nadat hij een hele middag alcohol had gedronken in een strandbar en 's avonds laat in de problemen kwam tijdens een zwempartij in zee.

Burgemeester Lippens (76) en zijn gemeentebestuur riepen alle uitbaters gisteren tot de orde tijdens een overleg. Het enige agendapunt: de overlast. "We mogen niet alle strandbars over dezelfde kam scheren, maar een aantal lijkt de regels maar niet te willen snappen", zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen). "Ze zijn nochtans simpel. In Knokke-Heist hebben we geen behoefte aan 'promilletoeristen' die we anders nooit in onze badstad zien. We moeten denken aan onze vaste toeristen en inwoners. De uitstraling van onze badstad moet worden gevrijwaard. Het is tijd dat iedereen z'n verantwoordelijkheid opneemt."

"Ik heb iedereen op zijn plichten gewezen", bevestigt burgemeester Lippens zijn tussenkomst. "Die mensen krijgen van de gemeente alle mogelijkheden en kansen. Onze enige vraag is om de regels te respecteren."

Deuren dicht

En het blijft niet bij woorden. Twee strandbars moesten al verplicht een weekend de deuren sluiten omdat ze voor overlast zorgden. De zaakvoerders ervan wijten dat aan "een aantal feiten van eind vorig seizoen" en willen niet reageren. Bij Siësta Beach - die voor alle duidelijkheid niet moest sluiten - willen ze wel reageren nadat ze op de vingers werden getikt voor geluidsoverlast. "Dat was onterecht", zegt eigenaar Olaf Jacobs. "De luide muziek die na 20 uur nog te horen was, kwam van een groepje dat op het strand zat met een muziekinstallatie. Dat was toevallig naast mijn strandbar. Zelf probeer ik me in de mate van het mogelijke aan de regels te houden."

Onderlinge jaloezie

Opmerkelijk: de uitbaters wijzen vooral elkaar met de vinger. De resem klachten die bij de lokale politie binnenlopen, zou minstens deels een gevolg zijn van onderlinge jaloezie. "Het is al een tijdje aan de gang", zucht Daniël D'Hooghe, voorzitter van de vzw voor strandbarhouders. "Ik had voorspeld dat de boel zou escaleren. De ene ging altijd een stapje verder dan zijn buur, en zo bleef dat duren. De voorbije week werd Knokke-Heist dan ook nog eens overspoeld door toeristen uit Noord-Frankrijk, die vakantie hadden. Ik hoop dat de rust snel terugkeert."