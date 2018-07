Knokke-Heist verzet zich tegen aanleg van proefeiland TTR

18 juli 2018

14u34

Bron: Belga 2 Knokke-Heist is gekant tegen de plannen om een proefeiland voor de kust van de badstad aan te leggen. De kritiek komt er nu het openbaar onderzoek volop aan de gang is. "Wij vechten verder", aldus burgemeester Leopold Lippens vandaag.

Knokke-Heist had zich eerder al negatief uitgesproken, maar herhaalt die stelling nu nog eens omdat het openbaar onderzoek volop aan de gang is, en wil zo veel mogelijk bezwaren verzamelen.

Bovendien merkt het schepencollege op dat er op dit moment proefboringen gebeuren voor de kust van de badstad. Volgens Knokke-Heist is een proefeiland nefast voor het toerisme.



"Het college van burgemeester en schepenen vindt het onvoorstelbaar dat op 1 oktober 2016 minister Ben Weyts (N-VA) en staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) enkel in aanwezigheid van de lokale N-VA-mandatarissen dit project hebben voorgesteld in Natuurpark het Zwin met streefdatum van de realisatie van het proefeiland in 2020. Dit betekent duidelijk dat dit project gedragen wordt door de N-VA, waarbij de lokale N-VA-mandatarissen hun minister niet eens durven tegen te spreken", sneert burgemeester Lippens.

Duizendjarige storm

"Het gemeentebestuur is sindsdien naar alle vergaderingen en inspraakmomenten geweest waarop het uitgenodigd werd." Niettegenstaande stelt het college vast dat de Vlaamse minister van Toerisme nooit de moeite genomen heeft om naar het standpunt van de lokale overheid te luisteren.

"Blijkbaar interesseert ons toerisme hem dus niet", aldus de burgemeester.

Weyts en federaal staatssecretaris voor de Noordzee De Backer willen met dit pilootproject vooral bekijken hoe de kust op lange termijn kan beschermd worden tegen de duizendjarige storm. Bedoeling is om in 2020 de aanleg te starten van een kunstmatig eiland van 40 hectare op 1,2 kilometer voor de kust van Knokke-Heist.