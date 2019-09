Knip in hoger onderwijs: eerst bachelor volledig afronden, dan pas aan master beginnen IVDE

30 september 2019

09u10

Bron: Eigen berichtgeving 15 Er komt een knip tussen bachelor en master in het hoger onderwijs om paal en perk te stellen aan de steeds langere studies van de Vlaamse jongeren. Met zo’n knip kunnen studenten niet starten met de master als ze de bachelor nog niet hebben afgerond.

35 procent van de studenten die vorig jaar aan de KU Leuven een bachelordiploma behaalden volgden ook vakken uit de master. Aan de UHasselt werken gemiddeld 15 procent masterstudenten de bachelor nog af. Dat blijkt uit cijfers die ‘De Standaard’ enkele weken opvroeg aan de universiteiten. Om de steeds langer wordende studiecarrières een halt toe te roepen, voert de nieuwe Vlaamse regering een ‘harde knip’ tussen bachelor en master.

De redenering daarachter: op korte termijn krijg je misschien op het eerste zicht studenten die langer doen over hun studies, maar op lange termijn zou het effect juist omgekeerd moeten zijn, omdat studenten gestimuleerd worden om hun bachelor snel af te werken. De rector van de Universiteit Gent Rik Van de Walle toonde zich een voorstander van het principe. Maar wel op één voorwaarde: als universiteiten iets milder mogen delibereren in de bachelor.

Er zijn wel uitzonderingen mogelijk: een student kan een beperkt aantal studiepunten meenemen mits de universiteit de goedkeuring daarvoor geeft en als dat vak geen basisvak is voor de verdere opleiding.

Soete-norm

Nog nieuw is dat de “Soete-norm” in het hoger onderwijs wordt ingevoerd dat de wildgroei aan opleidingen moet rationaliseren. Concreet betekent die norm dat bacheloropleidingen over de drie jaren 115 studenten moesten tellen, masteropleidingen twintig. Als dat niet lukt moet er worden hervormd. In mei vorig jaar kaartte werkgeversorganisatie Voka aan dat er binnen de universiteiten en hogescholen nog te veel opleidingen met te weinig studenten bestaan.

Zo zouden er maar liefst 550 bacheloropleidingen zijn. Volgens Voka subsidiëren de grote opleidingen de kleintjes. “En dat vermindert de efficiëntie van het hoger onderwijs”, klonk het destijds. De instellingen voor hoger onderwijs zullen er ook zelf baat bij hebben als ze zich focussen op een beperkter aantal studiegebieden, om zo met de internationale top mee te draaien. Ook deze maatregel kon de rector van de Universiteit Gent, maar ook de rector van de Universiteit van Antwerpen wel bekoren.