Knallende afsluiter nationale feestdag RL

22 juli 2019

00u18

Bron: Belga 1 De vuurwerkmeesters Van Cleemput hebben vrijdagavond zo’n 100.000 vuurwerkpijlen afgestoken voor de ogen van het koningspaar, hun drie oudste kinderen Elisabeth, Gabriel en Emmanuel, en de verschillende duizenden mensen die zich op het Paleizenplein hadden verzameld. Het pyrotechnisch spektakel betekende meteen de afsluiter van de nationale feestdag.

Het vuurwerkspektakel opende dit jaar met “The Great Gig in the Sky” van Pink Floyd en ging verder op de tonen van onder meer “La Mer” van Charles Trenet, Puccini en Frank Sinatra, om te eindigen met de muziek van “The Dark Knight Rises”, van de hand van componist Hans Zimmer. Net zoals vorig jaar waren de vuurwerkmeesters zich voor het spektakel gaan bevoorraden in Spanje, waar ze onder meer een hele resem vuurpijlen in pastelkleuren hadden ingeslagen.

“Het gaat onder meer om vuurpijlen in fuchsia en violet, kleuren die je niet vaak ziet bij een vuurwerk”, zegt Benoit Halein van vuurwerkmeesters Van Cleemput. “We hebben er een aantal die neerkomen in een zogenaamde “paardenstaart”, en andere die een lichtspoor trekken alvorens te ontploffen. Het is elk jaar een grote eer om dit vuurwerk te mogen verzorgen en we doen dan ook onze uiterste best om het publiek niet teleur te stellen.”