Knack verdedigt keuze om affaire Meeuws-Homans uit te brengen: "Nodig om heftigheid Antwerpse kiesstrijd te begrijpen"

01 april 2018

20u48

01 april 2018

Het weekblad Knack reageert op de commotie die is ontstaan rond het artikel "Waarom de N-VA Tom Meeuws kapot wil" en waarin diens buitenechtelijke relatie met Liesbeth Homans werd aangehaald. N-VA-voorzitter Bart De Wever noemde Knack vanochtend nog een boulevardblad. Maar hoofdredacteur Bert Bultinck verdedigt de publicatie. "Zonder informatie van ons artikel valt de heftigheid van de Antwerpse kiesstrijd niet te begrijpen", klinkt het.

De hoofdredacteur wijst erop dat zijn blad van zowel een zeer prominente N-VA-bron, als uit sp.a-hoek, te horen kreeg dat de uitzonderlijke heftigheid van de aanvallen op de Antwerpse sp.a-voorzitter Tom Meeuws niet louter politiek gemotiveerd is. "De bittere strijd vindt voor een belangrijk deel haar oorsprong in een afgesprongen liefdesaffaire tussen N-VA-politica Liesbeth Homans en Meeuws", zo bevestigden verschillende bronnen ons. Niet alleen het verhaal van de affaire zelf werd ons vanuit meerdere hoeken bevestigd, ook de politieke geladenheid, klinkt het. "De politieke relevantie is dus overduidelijk."

Niet één, maar twee Knack-redacteurs waren aanwezig toen de N-VA-bron zijn verhaal deed. Zij hadden vooraf duidelijk gemaakt dat ze over de kwestie zouden berichten op voorwaarde dat het politiek relevant bleek. "Wie met die wetenschap, en op dat moment, als lid van de 'inner circle' van de N-VA-top, niet alleen het verhaal over Meeuws en Homans bevestigt, maar -en dat is cruciaal- eraan toevoegt dat die kwestie een belangrijke reden is voor de politieke animositeit tegenover Meeuws, die zou heel goed moeten weten wat hij aan het doen is", meent Bultinck. "De uitspraak van de N-VA-bron 'bij ons wordt gezegd: Meeuws moet kapot' was dan ook cruciaal in de beslissing om het verhaal te brengen (...) Het zou fout geweest zijn daar niet over te berichten".

Uitzondering

Volgens Bultinck heeft Knack de beslissing goed overwogen. "Dit blad heeft niet de gewoonte om privéverhalen naar buiten te brengen. Ook in de toekomst zullen we geen verhalen over affaires publiceren. Maar er is één belangrijke uitzondering op die regel: wanneer het persoonlijke politiek wordt. Dat is geen nieuwe regel. Het is een richtlijn die vroeger ook werd gevolgd, bijvoorbeeld bij de bekendmaking van de relatie van voormalig voorzitter van het Vlaams Blok (VB) Frank Vanhecke met VB-kopstuk Marie-Rose Morel. De geschiedenis van het huidige Vlaams Belang is niet te begrijpen zonder die affaire."

Omdat de N-VA-bron bepalend was in het verhaal, noemt Knack de aanval van De Wever op het blad "des te curieuzer". "Heeft iemand uit zijn inner circle zijn mond voorbijgepraat? Schat hij het effect van zijn woorden fout in? Of was het nu net de bedoeling om het verhaal in de markt te zetten? Antwoorden op die vragen blijven hoogst speculatief. Knack kent de antwoorden niet en voor onze beslissing deden ze er ook niet toe. Alleen de politieke relevantie van het verhaal was van tel om het te brengen."