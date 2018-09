Knaagdier vreet aan vingers van pasgeboren baby in Waals dorpje HR

01 september 2018

07u01

Bron: La Capitale 0 In een dorpje in Henegouwen onderzoekt het parket de verminking van een pasgeboren baby door een knaagdier. Het meisje, pas zeven weken oud, raakte één vinger bijna volledig kwijt en ook drie andere vingers zijn aangevreten.

Het bizarre voorval gebeurde begin deze week in Solre-sur-Sambre (Erquelinnes), op de grens met Frankrijk. De baby lag in een wieg in het huis van zijn meter, de zus van de moeder. De vrouw lag net naast de wieg te slapen, maar zou niet meteen wakker geworden zijn. Haar zoon, die boven naar een koptelefoon luisterde, hoorde de baby huilen en ging een kijkje nemen. Hij ontdekte dat het meisje stevig bloedde aan haar hand, wekte zijn moeder en verwittigde de hulpdiensten.

In het ziekenhuis ontdekten de artsen dat de verwondingen sporen van tanden vertoonden, wellicht van een knaagdier. "Een DNA-staal moet duidelijk maken om welk dier het gaat", klinkt het bij het gerecht. Zowel de meter van het meisje als haar zoon beweren dat ze het dier niet gezien hebben. Het kleine meisje moet nog een tijd in het ziekenhuis blijven. Of de schade aan haar vingers hersteld kan worden, is nog niet duidelijk. Volgens La Capitale kampen de ouders van het kindje met verslavingsproblemen. Het gezin telt vijf kinderen. Drie ervan zouden onder toezicht van Kinderbescherming staan.