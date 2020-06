KMI waarschuwt voor hevige regen: telefoonnummer 1722 wordt geactiveerd SVM

30 juni 2020

19u01

Bron: Belga 9 De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722 omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer. Tijdens de periode van coronamaatregelen zal 1722 in een aantal regio's doorverwijzen naar het e-loket van de brandweer.

Het KMI kondigde code geel af vanaf 20 uur tot morgenmiddag of -avond voor alle provincies. “Er worden cumulatieve neerslaghoeveelheden van 20 tot 40 liter per vierkante meter in 24 uur verwacht”, klinkt het. Vanmiddag is er tevens een kans op onweer in sommige streken, klinkt het.

De activatie van 1722 moet voorkomen dat het noodnummer 112 tijdens onweer overbelast geraakt en dat mensen die in levensgevaar verkeren nodeloos moeten wachten wanneer ze 112 bellen.

E-loket

Nu de coronamaatregelen gelden, worden mensen in een aantal regio's doorverwezen naar het e-loket van de brandweer. Als je naar het nummer 1722 belt, moet je eerst je postcode ingeven. Als je gemeente behoort tot een brandweerzone die over een elektronisch formulier beschikt, zal je de volgende boodschap horen: "Gelieve voor een tussenkomst van de brandweer het digitaal loket van de website van je brandweerzone te gebruiken. Ga naar de website www.112.be voor meer informatie. Bel het noodnummer 112 als je in nood verkeert."

“Die laatste operatoren moeten zich volledig kunnen toeleggen op echte noodoproepen, zoals dringende medische hulpverlening en dringende brandweerhulp”, aldus de FOD. “Daarnaast behandelen ze ook oproepen voor dokters van wacht die verband houden met een Covid-19-besmetting.”