KMI waarschuwt voor gladheid zondagochtend

SVM

04 januari 2020

22u13

Bron: Belga

Het KMI waarschuwt voor gladheid. Op het einde van de nacht en morgenochtend is er in de westelijke landshelft in geval van brede opklaringen kans op grondvorst en bijgevolg vorming van lokale rijmplekken.