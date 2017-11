KMI waarschuwt voor gladde wegen vannacht en morgen

ep

16u42

Bron: Belga

3

Thinkstock

De kans op buien neemt in de nacht van vandaag op morgen af, maar door vorming van ijsplekken of aanvriezende mist kunnen de wegen plaatselijk glad worden. Dat is vooral het geval in de Ardennen, zo waarschuwt het KMI.