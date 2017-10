KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging vandaag 06u59

Bron: Belga 1 Thinkstock Er is vandaag in het oosten eerst nog veel bewolking, met tijdelijk mogelijk nog enkele druppels regen. Elders is het droog en gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Ook in het oosten wordt het snel droog en breekt de zon meer en meer door de wolken. De maxima schommelen tussen 12 of 13 graden over de Hoge Venen en 16 of 17 graden in het midden en westen van het land, meldt het KMI.

's Avonds zijn er eerst nog opklaringen maar in de loop van de nacht krijgen we meer wolkenvelden. Het blijft overwegend droog. De minima schommelen tussen 8 of 9 graden over de Hoge Venen en 13 graden aan zee.

Morgen is het droog en wisselend tot soms zwaarbewolkt. Over het zuiden kan er 's morgens plaatselijk wat mist hangen. De maxima schommelen tussen 15 graden over de Hoge Venen en 19 à 20 graden in Vlaanderen.

Zaterdag is er eerst wat ochtendgrijs, vooral over het zuiden van het land. Daarna krijgen we overal zonnig weer met hooguit soms wat lichte bewolking. Het wordt erg warm voor de tijd van het jaar met maxima van 18 graden op de hoogste toppen van de Ardennen en tot 21 à 22 graden elders in het land.

Ook zondag en maandag worden zonnige en warme nazomerdagen met maxima tot 22 à 23 graden en een zwakke of matige bries uit het zuiden. Vanaf dinsdag neemt de bewolking toe en wordt ook de kans op regen groter. Het blijft evenwel zeer zacht met maxima rond 19 à 20 graden.

Het KMI waarschuwt nog voor CO-vergiftiging en vraagt zeer oplettend te zijn bij symptomen als "hoofdpijn" of "neiging tot braken".