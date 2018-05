KMI waarschuwt: opnieuw zwaar onweer vanavond en vannacht, noodnummer 1722 geactiveerd ADN

28 mei 2018

17u44

Bron: Belga 0 Het KMI waarschuwt voor hevige regen- en onweersbuien vanavond en vannacht. Vooral ten zuiden van Samber en Maas wordt er veel neerslag verwacht. Vanaf 18 uur activeert de FOD Binnenlandse Zaken het noodnummer 1722. Ook morgen verwacht het KMI felle onweersbuien, lokaal met hagel en veel neerslag.

Overal in Vlaanderen geldt vannacht en morgen code geel. Dat wil zeggen dat er plaatselijk kans is op onweer met intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen die lokaal voor overlast kunnen zorgen. In Henegouwen, Namen en Luxemburg is dat vannacht zelfs code oranje, ofwel: verspreid kans op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/ of blikseminslagen kunnen vrij grote schade veroorzaken en overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. "Wees dus op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer", zegt het KMI.

1722

Vanaf 18 uur activeert de FOD Binnenlandse Zaken het noodnummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen. De FOD vraagt aan iedereen om enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand (potentieel) in levensgevaar is. Anders bel je 1722. Het noodnummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

"Mensen die niet meteen binnen geraken op het nummer 1722 door het grote aantal oproepen, kunnen best aan de lijn blijven. Geraak je toch niet binnen, bel je beter later nog eens terug. Je kan ook nakijken of je lokale brandweer een e-loket heeft of zelf nog een extra nummer heeft geopend. Bel in elk geval niet naar het noodnummer 112", aldus het persbericht.

Natuurramp?

Bredene bekijkt intussen de mogelijkheid om de wolkbreuk van gisteren te laten erkennen als natuurramp. Ook in Oostende wordt dat geopperd. Beide kustgemeenten zijn volop in de weer om het puin te ruimen. "De regenval van gisteren was echt ongezien en uitzonderlijk. Er viel 75 ml uit de lucht in anderhalf uur", aldus burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a).

Hele delen van Bredene, maar ook enkele wijken in Oostende, stonden na de wolkbreuk volledig blank. "De hoofdcollector van Aquafin kon de stroom niet aan. Eens die collector het water aankon, trokken de straten snel leeg. De solidariteit was enorm groot. Iedereen stak een handje toe. Onze diensten hebben er alles aan gedaan om het vuil en de modder zo snel mogelijk te ruimen en vandaag is het containerpark uitzonderlijk open", zegt de burgemeester. In Oostende zijn er extra ophalingen van grof huisvuil na het noodweer.

Bredene richtte ook een meldpunt op en zal nog een infobrief uitsturen naar de getroffen straten. "We helpen de mensen zoveel mogelijk met vragen, ook rond het aanspreken van de verzekering. We vragen om foto's te nemen en vaststellingen te verzamelen om ons erkenningsdossier te versterken", aldus Vandenberghe. Ook Oostende roept op om foto's te nemen van de schade en de verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Vanaf 30 liter per vierkante meter in een uur tijd of 60 liter per vierkante meter in 24 uur tijd, kan een ramp in aanmerking komen voor een erkenning bij het rampenfonds.

Stortregen in #Oostende. En het is er nog altijd aan het regenen. #onweer pic.twitter.com/XKFoQBoo0f NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Leidingwater niet drinkbaar in zes deelgemeenten van Charleroi

In zes deelgemeenten van Charleroi is door het noodweer van de laatste dagen het leidingwater niet meer drinkbaar. Dat heeft de Waalse watermaatschappij SWDE vandaag laten weten. Inwoners kunnen zich gaan bevoorraden op zes punten. Zij krijgen 10 liter water mee.

Het gaat om de deelgemeenten Dampremy, Roux, Lodelinsart, Jumet, Monceau-sur-Sambre en Marchienne-au-Pont. SWDE wijst erop dat het kraantjeswater wel zonder risico's kan worden geconsumeerd als mensen het gedurende minimaal vijf minuten laten koken.