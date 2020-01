KMI waarschuwt opnieuw voor dichte mist en temperaturen onder het vriespunt HR

20 januari 2020

21u33 62 Binnenland Net als vorige nacht en vanmorgen waarschuwt het KMI ook voor komende nacht en morgenvroeg opnieuw voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Vooral in Vlaanderen is er kans op dichte mist die plaatselijk kan aanvriezen.

“Vannacht en morgenochtend dalen de temperaturen rond of net onder het vriespunt met op sommige plaatsen nachtvorst aan de grond. Er is dus kans op vorming van lokale rijmplekken”, meldt het weerinstituut. “Er is ook kans op dichte mist die plaatselijk kan aanvriezen.

De waarschuwing met ‘code geel’ geldt voor gladheid in heel het land. “Deze situatie maakt het voetgangers en fietsers moeilijk. Het wegverkeer wordt vertraagd en kan zelfs gevaarlijk worden.”

Dichte mist

Voor mist geldt in Vlaanderen en het centrum van het land ‘code geel’, wat wil zeggen dat het zicht beperkt kan zijn tot minder dan 200 meter. In Limburg, Luik, Namen en Luxemburg ‘code groen’, waarbij het zicht beperkt kan zijn tot minder dan 500 meter, al is lokaal dichte mist niet uitgesloten.

Bekijk hier de situatie in jouw provincie: