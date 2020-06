KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor onweer en wateroverlast HR

17 juni 2020

06u30

Bron: Belga, KMI 196 Het KMI voorspelt intens onweer en wateroverlast vandaag. Dat kan gepaard gaan met zware regenval, hagel, rukwinden en blikseminslagen die lokaal voor wateroverlast kunnen zorgen. “Wees waakzaam”, klinkt het. Er geldt ‘code geel’ in heel het land.

De dag begint vrij zonnig en droog, maar vooral na de middag ontstaan er soms felle buien met onweer en lokaal kan er veel regen vallen. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Ardennen en 24 tot 25 graden in het noorden van het land.



Het KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor onweer. Er kan veel neerslag vallen, met wateroverlast tot gevolg. Ook hagel en rukwinden zijn plaatselijk niet uitgesloten.

Ook vanavond kunnen er nog onweerachtige buien vallen. In de loop van de nacht trekt de buienzone Nederland in en zou het vanuit het zuidwesten droger worden met brede opklaringen. Lokaal is wat nevel of mist mogelijk. De minima schommelen tussen 10 graden in Belgisch-Lotharingen en 15 graden in het noorden van het land. De wind blijft meestal zwak uit veranderlijke of zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Donderdag is het ’s ochtends tijdelijk droog weer met brede opklaringen. Stapelwolken vormen zich echter vrij snel. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vooral in het westen van het land kunnen er nog soms felle buien vallen, plaatselijk met een donderslag, elders is het droger. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee ontstaat er in de namiddag een zeebries uit het noordwesten.

Vrijdag zijn er brede opklaringen in de voormiddag. Nadien wordt het wisselend bewolkt met kans op buien. De kans is groter ten zuiden van Samber en Maas, daar kunnen de buien lokaal onweerachtig worden. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden bij een matige westenwind.

