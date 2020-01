KMI waarschuwt in bijna heel het land voor combinatie van gladheid en mist HR DCRB WDH

19 januari 2020

17u32

Bron: KMI 8 Binnenland Wie komende nacht of morgenvroeg de baan op moet, is maar beter voorzichtig. Het KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor zowel gladheid als mist. Het kan plaatselijk erg glad zijn. “Wees waakzaam”, klinkt het. Ook vandaag gebeurden al enkele pijnlijke valpartijen.

Wat mist betreft, geldt de waarschuwing voor het ganse land. “Er wordt verspreide mist met een zicht van maximaal 500 meter verwacht”, meldt het weerinstituut KMI. “Lokaal kan het zicht lager dan 200 meter zijn.” Behalve aan de kust, is er ook in heel België gevaar voor gladde wegen. “We verwachten lokale gladheid aan de grond. Deze situatie maakt het voetgangers en fietsers moeilijk. Het wegverkeer wordt vertraagd en kan zelfs gevaarlijk worden.”

Hoewel de waarschuwing met ‘code geel’ pas komende nacht ingaat, gebeurden zondag al de eerste ongevallen door gladheid. In Heurne (Oudenaarde) ging een auto op het gladde wegdek uit de bocht. Hij belandde tegen een tuinmuur die al voor de zestiende keer (!) aan diggelen werd gereden. In dezelfde buurt gingen vandaag ook verschillende fietsers tegen de vlakte, zoals deze wielertoerist:

Zondagochtend kwam in Vorselaar ook al een groep wielertoeristen ten val op een glad wegdek. Eén fietser werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. De man was in aanraking gekomen met de schijfremmen van één van zijn wielervrienden.

Voor wie komende nacht of morgenvroeg toch moet rijden, geven we graag nog eens deze tips van Touring mee.

Bekijk op onderstaande tabel wanneer er mist en gladheid is voorspeld in jouw buurt:

