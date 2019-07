KMI: “Misschien eerste keer ooit code rood voor hitte” Rob Van herck

22 juli 2019

13u51

Bron: VTM NIEUWS 22 We krijgen deze week misschien voor het eerst ooit in ons land code rood voor de hitte. Dat zegt KMI-weerman David Dehenauw in de studio van VTM NIEUWS. “Hitte en ozon kunnen heel wat overlast veroorzaken.”

Het wordt deze week warm, zeer warm. Donderdag wordt mogelijk zelfs de warmste dag ooit in ons land. “Woensdag krijgen we 37 en en donderdag mogelijk 39 graden Celsius, en in de grootste steden gaat de temperatuur ’s nachts niet onder de 22 graden.”



Met die voorspellingen heeft het KMI al code oranje afgekondigd in ons land, maar daar zou binnenkort nog een fase kunnen bijkomen. “Morgen heb ik overleg met de gewestelijke cel voor het Leefmilieu, en ik sluit niet uit dat we code rood zullen afkondigen”, zegt Dehenauw. En dat is nog nooit gebeurd in ons land. Het systeem van de waarschuwingscodes voor hitte bestaat nog geen twintig jaar.

Ozon

“Alle criteria voor de hitte zijn voldaan, de voorspellingen voor ozonconcentraties wachten we nog af. Als ook die voldaan zijn, kan het zijn dat we het afkondigen.” Ozon is een gas dat vrijkomt bij extreme hitte en zonneschijn, en dat schadelijk is voor de mens.



Bij code rood moeten bepaalde maatregelen gevolgd worden: Daarbij onderneem je best actie om jezelf, anderen en indien mogelijk je bezittingen in veiligheid te brengen. Je volgt daarom best de raadgevingen van de lokale overheden op.