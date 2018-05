Klopjacht op inbrekers in Lebbeke KBD

15 mei 2018

In Lebbeke heeft de politie deze ochtend een klopjacht gehouden op twee inbrekers. Ze drongen een woning binnen in de Brugstraat in Lebbeke door een raam in te gooien maar werden opgemerkt door de overbuurvrouw. "Ik merkte dat ze met twee aan het rondlopen waren rond de woning, toen een hen binnen ging verwittigde ik onmiddellijk de politie", klinkt het. Zij waren snel ter plaatse en konden een dader snel overmeesteren in een aanpalende tuin. Ook op de Dendermondsesteenweg werd er naar de dader gezocht in een leegstaande woning omdat hij daar gespot zou zijn. Of hij intussen al kon opgepakt worden is nog niet duidelijk.