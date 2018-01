Klokkenluiders gezocht voor Engels kerkje in Ieper: "Je hoeft geen muzikant te zijn" Christophe Maertens

Bron: eigen berichtgeving 7 rv De Saint George’s Memorial Church in Ieper In Ieper worden klokkenluiders gezocht voor de acht klokken van de Anglicaanse kerk. “Je hoeft geen muzikant te zijn om de klokken te kunnen luiden”, aldus Jean-Pierre Meirlaen van de Ieperse klokkenluidersgilde.

Onlangs kreeg de Saint George’s Memorial Church in Ieper acht nieuwe klokken. Die kwamen er op initiatief van Londenaar Alan Regin die een crowdfunding opzette om de klokken te kunnen aankopen. De man zou ook graag de klokken bespeeld zien en vroeg daarvoor hulp aan de Ieperse klokkenluidersgilde.

Het luiden van de klokken gebeurt op een speciale manier, het gaat namelijk om ‘change ringing’ of wisselluiden. “Dat is een vorm van luiden waarbij meestal acht klokken in gecontroleerd variaties worden geluid”, aldus de voorzitter. “Elke klok wordt apart en handmatig geluid door één persoon. De acht klokkenluiders staan in een cirkel opgesteld en zien elkaar.”

Het zou de eerste keer zijn dat er op die manier klokken worden geluid in ons land. In Nederland is dat wel al het geval, meer bepaald in Dordrecht. Hoe dat daar precies gebeurt, is te zien in het filmpje hieronder.