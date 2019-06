Klokkenluiders bij politie voortaan beschermd ttr

Bron: belga 0 binnenland Politiemensen die "onaanvaardbare toestanden" aanklagen binnen de lokale of federale politie, kunnen voortaan bescherming krijgen als klokkenluiders. Dat melden de SudPresse-kranten vandaag.

De nieuwe wet over "de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden" werd immers gepubliceerd in het Staatsblad. De doelstelling van de tekst is volgens de kranten om de omerta over wangedragingen door bepaalde agenten te doorbreken.

Als er een "veronderstelde integriteitsschending" wordt gemeld, opent het Comité P, het controleorgaan op de politie, een onderzoek. Het stelt na afloop een rapport op, met ook voorstellen tot maatregelen.

Het Comité P kan ook beslissen om de agent gedurende drie jaar te beschermen tegen eventuele nadelige maatregelen op het werk die een gevolg zouden kunnen zijn van zijn of haar melding. De nieuwe wet geldt ook voor ex-personeelsleden die maximaal twee jaar uit de dienst vertrokken zijn.