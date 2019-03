Klokkenluiders bij de politie binnenkort beter beschermd Astrid Roelandt

27 maart 2019

16u35 0 Politiemensen die onfrisse praktijken van hun oversten willen melden, zijn binnenkort beter beschermd. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft daar deze namiddag een wetsvoorstel over goedgekeurd.

In 2011 bracht het VRT-programma ‘Panorama’ een spraakmakende reportage over wantoestanden in de politiezone Hazodi (Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek). Sedert de politiehervorming was dit de eerste keer dat een aantal personeelsleden de kat de bel aanbond. “De klokkenluiders stootten echter op een lokale overheid die eerder hen viseerden in plaats van de mogelijke daders”, aldus N-VA-parlementslid Koenraad Degroote.

In 2013 werd nochtans een wet tot melding van integriteitsschending aangenomen, maar die geldt alleen voor federale ambtenaren en de federale politie. “Tot op heden bestond er geen enkele wetgeving die personeelsleden van de geïntegreerde politie beschermt tegen herplaatsing, isolement of zelfs ontslag. Dat weerhoudt velen ervan om ‘rare’ toestanden van hun oversten te melden”, aldus Degroote. “De wet was dus aan actualisering toe”, aldus Degroote. Ook oppositiepartijen sp.a en PS hadden voorstellen in die zin ingediend.

De nieuwe wet, die unaniem is goedgekeurd in de commissie, voorziet nu een bescherming van de ‘klokkenluiders’ en richt een meldpunt op binnen het comité P.