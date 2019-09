Klokkenluider beschuldigt Reynders van doodsbedreigingen en belaging ttr

30 september 2019

De beslissing om het dossier tegen MR-vicepremier Didier Reynders te seponeren, is in alle onafhankelijkheid genomen en staat volledig los van de hoorzittingen van de EU-kandidaat-commissarissen die vandaag beginnen voor het Europese Parlement. Dat meldt het Brusselse parket, dat ook aan geeft dat er wel degelijk onderzoeksdaden gesteld werden in het onderzoek. Nico Ullens, de voormalige inspecteur van Staatsveiligheid die klacht indiende tegen Reynders, heeft nu bij het federaal parket een klacht ingediend voor doodsbedreigingen.

Het parket van Brussel had het opsporingsonderzoek naar vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders geopend na beschuldigingen van een ex-geheim agent. Nicolas Ullens werkte van 2007 tot 2018 bij de Staatsveiligheid.

In zijn politieverhoor maakte Ullens gewag van smeergeld dat zou zijn betaald bij een reeks overheidsopdrachten en overheidsaankopen. Hij verwees onder meer naar de verhuis van de federale politie naar het Rijksadministratief Centrum in Brussel, Kazachgate en een zaak rond Libische fondsen.



Ullens wilde naar eigen zeggen voorkomen dat Reynders tot Europees commissaris zou benoemd worden, want dan zou het voor het parket moeilijker worden om een onderzoek te voeren. Volgens de man was zijn strijd ingegeven door het algemeen belang.

Timing

Het parket startte daarop een vooronderzoek, maar vrijdag kwam de melding dat het vooronderzoek zonder gevolg geklasseerd was, "bij gebrek aan enig misdrijf". Die melding deed heel wat wenkbrauwen fronsen en in verschillende media werden vragen gesteld bij de snelheid van de beslissing en de timing, net voor de start van de hoorzittingen in het Europees Parlement. Reynders wordt daar woensdag op de rooster gelegd.

"De beslissing om het dossier zonder gevolg te klasseren is in alle onafhankelijkheid genomen en daarbij is geen rekening gehouden met de timing van die hoorzittingen", zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse.

Doodsbedreigingen

Ullens die klacht indiende tegen MR-vicepremier Didier Reynders en diens rechterhand Jean-Claude Fontinoy, heeft nu bij het federaal parket klacht ingediend voor doodsbedreigingen en belaging. Dat meldt nieuwssite Apache en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van de man, meester Alexis Deswaef.

De klacht is gericht tegen Reynders, Fontinoy, de chef enquêtedienst van het Comité I en vertrouwelingen van Didier Reynders binnen de Staatsveiligheid.