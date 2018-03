Klok is weer uur vooruitgeschoven ondanks verzet lva

25 maart 2018

03u11

Bron: Belga 0 Een poging in het Europees parlement om het halfjaarlijks spelen met de klok, met name overschakeling naar zomer- en winteruur, stop te zetten, is vorige maand gestrand. Derhalve zijn we zondag om 2 uur weer overgeschakeld naar het zomeruur, een uur vooruit dus, zodat we uitkomen op standaardtijd GMT+2 (of de wereldtijd plus 2 uur).

Het doel van de zomer- en wintertijd, die België sinds 1977 toepast, is energiebesparing, want er kan langer van het daglicht genoten worden. Tegenstanders voeren onder meer aan dat het gegoochel met de klok het bioritme verstoort, wat zeer nefast kan zijn voor kwetsbaren in onze samenleving.

In februari had een coalitie van Europarlementsleden uit verschillende politieke partijen een resolutie op de agenda van het Europees Parlement gezet. Die drong erop aan dat de Commissie de Europese richtlijn over de zomertijd zou aanpassen en een einde zou maken aan de halfjaarlijkse uurwijziging. Maar de oproep tot stopzetting van de uurwijziging wijzigde in een verzoek aan de Commissie om de voor- en nadelen af te wegen op basis van de beschikbare wetenschappelijke input.