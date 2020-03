Klok is een uur vooruit gezet: we leven weer in zomertijd IB

29 maart 2020

03u05

Bron: Belga, ANP 6 De zomertijd is weer ingegaan. Om twee uur deze nacht ging de klok een uur vooruit. Het werd daardoor in een keer drie uur. Voor mensen die het verzetten van winter- naar zomertijd verwarrend vinden is er een makkelijk ezelsbruggetje: vóórjaar - klok vóóruit.

Waarschijnlijk komt er op termijn overigens wel een eind aan het verzetten van de klok, dat nu elk half jaar gebeurt. Een meerderheid van het Europees Parlement wil er in 2021 komaf mee maken. De EU-lidstaten kunnen zelf bepalen of zij daarna permanent op zomer- of wintertijd overschakelen, maar het parlement heeft een uitstelclausule aangenomen om te voorkomen dat er een wirwar aan verschillende tijden ontstaat.

's Avonds langer licht

Door de zomertijd is het 's ochtends langer donker maar in de avond langer licht.

De zomertijd is ooit bedacht om mensen meer gebruik te laten maken van het beschikbare daglicht. Dat zou kunnen besparen op elektrische verlichting. Tegenstanders betwijfelen dat en veel mensen zeggen fysiek last te hebben van het verschuiven van de tijd: het verstoort de biologische klok.

Het is intussen meer dan 100 jaar geleden dat de zomertijd voor het eerst in de praktijk werd gebracht. Het Duitse Keizerrijk voerde het systeem namelijk in tijdens de Eerste Wereldoorlog, op 30 april 1916. Dat gebeurde ook in bezette landen, waaronder België. Niet veel later volgden Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Na de oorlog werd de maatregel afgeschaft, maar sporadisch werd die in sommige Europese landen opnieuw ingevoerd. In 1976 besloot Frankrijk uiteindelijk om, in de nasleep van de oliecrisis, het zomeruur weer in te voeren en zo energie te sparen. De Benelux volgde in 1977.

Het laatste weekend van oktober, dit jaar in de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober, gaat het winteruur weer in en zetten we de klok een uur terug.

