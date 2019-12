Klimatoloog pleit voor langer openhouden van enkele kerncentrales ttr

01 december 2019

06u19

Bron: belga 0 "We houden best enkele kerncentrales langer open, op voorwaarde dat de veiligheid gegarandeerd is." Die opmerkelijke uitspraak doet professor Jean-Pascal Van Ypersele aan de vooravond van de internationale klimaattop in een interview met De Zondag.

Momenteel is België niet gewapend om een sluiting in 2025 op te vangen, vindt Van Ypersele. "We hebben veel tijd verspeeld. (...) Ik ben geen voorstander van nucleaire energie, maar de bestaande centrales zijn nu eenmaal de goedkoopste bronnen. Ik zie dat anderen pleiten voor gascentrales in de transitiefase, maar gas is een fossiele brandstof en dus vervuilend."

Indien de kerncentrales langer openblijven, moet aan de uitbater wél een hogere nucleaire rente gevraagd worden, zegt de klimaatwetenschapper. "Die moet dan geïnvesteerd worden in alternatieve energiebronnen."

Hij neemt in het interview verder het beleid van de Vlaamse en Belgische politiek op de korrel. "Men wil tachtig procent minder uitstoot tegen 2050. Ik kan daar duidelijk over zijn: dat is niet genoeg. Het regeerakkoord is frustrerend om te lezen. Ik begrijp de regering niet. De gevolgen van de klimaatopwarming zullen dramatisch zijn voor Vlaanderen, meer dan voor Wallonië. En toch doet men zo weinig", hekelt Van Ypersele. Hij vindt het naar eigen zeggen spijtig dat een welvarende regio zo weinig ambitieus is. "Wat gaat men dan verwachten van landen met minder technologie, middelen en geweten?"

De professor bevestigt tot slot dat hij, wellicht in 2022, een nieuwe gooi wil doen naar het voorzitterschap van het IPCC. "Ik kén de politiek, ik kén de moeilijkheden waarmee de politiek worstelt. Bovendien vind ik niet dat de huidige voorzitter (de Zuid-Koreaanse professor Hoesung Lee, nvdr) goed werk levert. Ik denk dat ik het beter kan", klinkt het.