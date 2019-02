Klimaatvoorstel Open Vld: "Verlaag btw op nieuwbouw naar 6%” DDW

02 februari 2019

05u37 5 Open Vld wil de btw op sloop en heropbouw verlagen van 21 tot 6%. Dat voorstel legt de partij op tafel bij de komende regeringsonderhandelingen. “Met alleen maar nieuwe belastingvoorstellen zal de klimaatomslag niet slagen”, aldus Gwendolyn Rutten.

In het klimaatdebat van de jongste weken lag de focus vooral op het zwaarder belasten van korte-afstandsvluchten, maar eigenlijk ligt er veel meer winst te rapen bij ons gebouwenpark. Dat is in Vlaanderen goed voor 30% van de uitstoot van broeikasgassen. “Meer dan de helft van de woningen is ouder dan 50 jaar”, zegt Rutten. “De jongste jaren is er - dankzij de verlaging van de btw op renovatie naar 6% en allerhande premies - hard ingezet op de energiezuinigheid van die woningen, maar we moeten toegeven dat het resultaat suboptimaal is. Oude huizen kunnen het energiepeil van nieuwbouw moeilijk evenaren. Daarom moeten we mensen aanmoedigen om oude huizen niet te renoveren, maar om ze te slopen en te vervangen door een nieuwbouw. Ook voor zulke projecten willen wij de btw van 21 naar 6% brengen.”

De Vlaamse regering probeerde dit al eens te realiseren, maar dat lukte niet. Btw is federale materie en de Europese Commissie ziet streng toe op uitzonderingsregimes. “Maar het Europese standpunt is gewijzigd en laat dit nu toe”, aldus de Open Vld-voorzitster. Hoeveel het voorstel kost, laat de partij nu berekenen door het Planbureau als één haar speerpunten voor de komende verkiezingscampagne. Rutten wil de bestaande btw-korting op renovatie niet lossen, dus moet dit de begroting bezwaren. “We rekenen op een heel sterke groei van de bouwmarkt.”

Open Vld legt de verlaagde btw na de verkiezingen op de federale onderhandelingstafel. Het wordt één van de speerpunten in het klimaatprogramma van de partij.

“Betonstop is geen bouwstop”

De btw op renovatie weer verhogen om de verlaging op hernieuwbouw te financieren, wil Open Vld niet. Hoeveel het voorstel dan kost, laat de partij becijferen door het Planbureau. De liberalen denken de minderinkomsten voor de staat te kunnen beperken door een sterke toename van bouwprojecten. Maar gaat dat niet lijnrecht in tegen de betonstop ? “Net niet”, zegt Rutten. “De betonstop is geen bouwstop, maar een poging om de vrije ruimte te vrijwaren. Wel, als je in woonkernen oude krotten kan vervangen door nieuwbouw met extra bouwlagen in plaats van ze hardnekkig op te lappen, dan zal je geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden moeten aansnijden.”