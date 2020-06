Exclusief voor abonnees

Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: aanhoudende droogte dwingt onze landbouwers niet massaal quinoa te telen

Luc Beernaert

02 juni 2020

15u09

Nu het er alle schijn van heeft dat we voor het vierde jaar op rij een extreem droge zomer krijgen, rijst de vraag of die klimaatverandering in de toekomst ook op ons bord te merken zal zijn. Zullen onze land- en tuinbouwers omschakelen naar meer droogteresistente gewassen zoals quinoa en zoete aardappel? De kans dat de klassieke aardappel en ons geliefd witloof van ons menu verdwijnen, is volgens deskundigen klein. Misschien moet het debat rond genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), met het oog op meer klimaatresistente variëteiten, weer opengetrokken worden?