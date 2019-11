Klimaatverandering voor het eerst topprioriteit van Europeanen PVZ

29 november 2019

16u10

Bron: Belga 0 De strijd tegen klimaatverandering is voor het eerst helemaal bovenaan de prioriteitenlijst van de Europese burgers beland. Dat blijkt uit de resultaten van een opiniepeiling die het Europees Parlement vrijdag heeft gepubliceerd. Klimaatverandering bleek ook één van de voornaamste redenen waarom mensen in mei gingen stemmen bij de Europese verkiezingen.

Het Europees Parlement laat al jaren regelmatig peilingen uitvoeren naar de opinies en verwachtingen van de Europese burgers over het beleid. Voor deze editie werden in oktober ruim 27.600 mensen uit de 28 lidstaten persoonlijk geïnterviewd.

Toen hen werd gevraagd om maximaal drie prioriteiten voor de Europarlementsleden aan te duiden, noemde 32 procent de strijd tegen klimaatverandering en voor het behoud van milieu, oceanen en biodiversiteit. Op de tweede plaats, met 31 procent, belandde de strijd tegen armoede. 24 procent van de respondenten schoof de aanpak van terrorisme en volledige werkgelegenheid naar voren.

Klimaatverandering was de meest genoemde prioriteit in elf lidstaten. Zweden spande de kroon (62%), gevolgd door Denemarken (50%) en Nederland (46%). België staat op de negende plaats met 38 procent. Het thema leeft veel minder in de lidstaten in Centraal- en Oost-Europa, waar minder dan 30 procent het thema op zijn prioriteitenlijstje zette. Bulgarije bengelt onderaan met 14 procent.

Protestacties

Veel mensen geloven ook dat de wereldwijde protestacties van de klimaatjongeren ook echt iets bereiken. Bijna zes op tien respondenten denkt dat de demonstraties bijdragen tot meer politieke maatregelen op Europees (59 %) en nationaal vlak (58 %). In België gaat het respectievelijk om 57 en 55 procent.

Maandag gaat in Madrid de VN-conferentie over klimaatverandering van start. In de aanloop riep het Europees Parlement deze week met een meerderheid van 429 tegen 225 stemmen symbolisch de noodtoestand op het vlak van klimaat en milieu uit.